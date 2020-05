Coronavirus | i bambini non si ammalano ma possono trasmettere il virus

Leggi su zon

(Di lunedì 4 maggio 2020) Un recentissimo studio ha confermato la carica virale delanche nei. Buone notizie per loro ma attenzione a genitori e nonni Uno dei temi tanto dibattuti in questi ultimi mesi, è stato senz’altro quello che riguarda l’impatto delsue adolescenti. Le domande al vaglio degli scienziati sono fondamentalmente due ed entrambe sono volte a spiegare perché – fortunatamente – inon si: ilattacca ima non riesce a riprodursi? Ilattacca i, non si manifesta ma può essere trasmesso? Le implicazioni che portano le risposte a queste due importanti domande, potrebbero essere essenziali per programmare ad esempio, la riapertura delle scuole il prossimo settembre. A tal proposito, giungono come manna dal cielo, due studi condotti in Germania ed in Svizzera che hanno preso ...