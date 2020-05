Coronavirus: Carfagna, ‘devastante consentire rientro da Nord a Sud’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – ‘Trovo che la disposizione che permette di fare rientro presso il proprio domicilio sia devastante. Tante persone si stanno spostando con il virus in corpo dal Nord al Sud e aumenteranno i contagi in quelle aree. Senza quarantena obbligatoria e senza app per tracciare i contagi. Con quale comitato scientifico possiamo confrontarci su questo tema?” Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. L'articolo Coronavirus: Carfagna, ‘devastante consentire rientro da Nord a Sud’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Carfagna - ‘Mes e credibilità per Ue solidale non battaglie insensate’

