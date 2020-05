Code in stazione, file in metro, traffico e runner: così le città ripartono (Di lunedì 4 maggio 2020) Luca Sablone Sulla A1 aumentano le auto in direzione Sud, più passeggeri in transito nelle stazioni. Parco del Valentino (Torino) invaso da runner e proprietari di cani La fase 2 è ufficialmente partita: gli italiani potranno godere di un parziale allentamento delle misure restrittive imposte dal governo diverse settimane fa per tentare di contenere la diffusione del Coronavirus. Nelle varie città sono iniziati i primi spostamenti: torneranno al lavoro 4,4 milioni di persone. Saranno consentite le visite ai congiunti, le passeggiate e le attività motorie all'aperto. Sarà possibile anche recarsi presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche se ci si trova in un'altra Regione. Non a caso si registrano già le prime Code nelle stazioni: sul Milano-Napoli, il Frecciarossa delle ore 7.10, sono saliti 192 viaggiatori. I ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 maggio 2020) Luca Sablone Sulla A1 aumentano le auto in direzione Sud, più passeggeri in transito nelle stazioni. Parco del Valentino (Torino) invaso dae proprietari di cani La fase 2 è ufficialmente partita: gli italiani potranno godere di un parziale allentamento delle misure restrittive imposte dal governo diverse settimane fa per tentare di contenere la diffusione del Coronavirus. Nelle varie città sono iniziati i primi spostamenti: torneranno al lavoro 4,4 milioni di persone. Saranno consentite le visite ai congiunti, le passeggiate e le attività motorie all'aperto. Sarà possibile anche recarsi presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche se ci si trova in un'altra Regione. Non a caso si registrano già le primenelle stazioni: sul Milano-Napoli, il Frecciarossa delle ore 7.10, sono saliti 192 viaggiatori. I ...

