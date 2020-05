“C’è stato un errore politico, ora ci stiamo impiccando da soli”: la furia del presidente del Lione (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente del Lione non ci sta. Jean-Michel Aulas torna a tuonare in un’intervista a ‘L’Equipe’. Al numero uno dell’Olympique non è andata giù la sospensione definitiva della Ligue 1: “Voglio dire che il nostro primo pensiero è rivolto alla salute e al sistema sanitario. Nell’azienda Lione lavorano 500 persone, alcune delle quali sono state colpite dalla malattia, alcune sono morte. Dire che stiamo combattendo solo per milioni è scioccante per me. Siamo forse il primo club in Francia a essersi mosso per aiutare con donazioni attraverso la nostra fondazione. Abbiamo donato oltre 500.000 euro a ricercatori, medici, pazienti. Vogliamo arrivare alla fine del campionato. C’è stato prima un errore politico. Perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Non ... Leggi su calcioweb.eu “C’è stato un problema con lui”. Live - Barbara D’Urso costretta ad annunciarlo : l’ospite dà buca. Cosa è successo

Marco Carta diserta Live Non è la D’Urso - Barbara : “C’è stato un problema”

Bertolaso è guarito dal Coronavirus. L’ex capo della Protezione civile è stato dimesso oggi dal San Raffaele. “C’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ildel Lione non ci sta. Jean-Michel Aulas torna a tuonare in un’intervista a ‘L’Equipe’. Al numero uno dell’Olympique non è andata giù la sospensione definitiva della Ligue 1: “Voglio dire che il nostro primo pensiero è rivolto alla salute e al sistema sanitario. Nell’azienda Lione lavorano 500 persone, alcune delle quali sono state colpite dalla malattia, alcune sono morte. Dire checombattendo solo per milioni è scioccante per me. Siamo forse il primo club in Francia a essersi mosso per aiutare con donazioni attraverso la nostra fondazione. Abbiamo donato oltre 500.000 euro a ricercatori, medici, pazienti. Vogliamo arrivare alla fine del campionato. C’èprima un. Perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Non ...

Esercito : Oggi #4maggio è per noi una data alquanto significativa poiché ricorre il 159º anniversario della costituzione dell… - lucasofri : Per quelli che “non c’è nessun ritardo, tutto è stato fatto per tempo, le insoddisfazioni sulla strategia sono capr… - ivanscalfarotto : Ha ragione @matteorenzi quando dice che c’è un rischio strisciante di Stato etico. Concentriamoci più sullo sblocc… - Enki2270 : RT @fabrizio_sn: Ma c'è un'alternativa agghiacciante: se #Bonafede non ha agito per paura allora il #M5S ha compiuto un atto politico prose… - DomatiGabriele : @MauLazio29 @andiamoviaora @RitaB66743159 @PaolinoNapolit7 @Se23rex Non tutti scrivono le strategie sai quanti c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è stato Bonus Inps agli autonomi: ecco le doppie tasse da pagare allo Stato Corriere della Sera