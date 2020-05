Caos tra Governo e magistrati, Di Matteo: “Niente Dap dopo i timori dei boss”. Bonafede: “Non è così, sono esterrefatto” (Di lunedì 4 maggio 2020) Botta e risposta, durante la trasmissione Non è l’Arena su La7, tra il magistrato Nino Di Matteo e il Guardasigilli Alfonso Bonafede. In ballo la nomina al Dap. ROMA – Il pm Nino Di Matteo, magistrato in prima linea nella lotta alla mafia, ha rilasciato importanti dichiarazioni nel corso della trasmissione condotta da Giletti su La7. La nomina al Dap “Venni raggiunto da una telefonata del ministro (Bonafede) che mi chiese se ero disponibile ad accettare l’incarico di capo del Dap o in alternativa quello di direttore generale degli Affari penali, il posto che fu di Falcone“, ha detto Di Matteo a Non è l’Arena. “Io chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta. Nel frattempo alcune informazioni che il Gom della polizia penitenziaria aveva trasmesso alla procura antimafia e anche al Dap avevano descritto la reazione di ... Leggi su newsmondo Caos traffico sullo Stretto di Messina - pendolari in coda per imbarcarsi : 50 auto restano a terra

A Torino scoppia una rissa in strada per una bicicletta e decine di persone si riversano nella piazza senza mascherina. Caos nel capoluogo piemontese nel pomeriggio di domenica 3 maggio, a poche ore d ...

Gigantesco caos nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2020, all'incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, davanti al negozio di giocattoli Toys Center. Numerose persone si sono riversate in ...

