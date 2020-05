#bergamaschidalmondo: Dudù Kouate, l’Africation orobica di un musicista transcontinentale (Di lunedì 4 maggio 2020) Un viaggio lungo più di trent’anni lo ha portato ad essere uno dei fieri rappresentanti del jazz bergamasco in giro per il globo. Ma anche un mediatore museale di successo. Il tutto partendo dal Senegal sul finire degli anni Ottanta e costruendo un mondo musicale a cui, inizialmente, non aveva pensato Leggi su ecodibergamo #bergamaschidalmondo : Dudù Kouate - l’Africation orobica di un musicista transcontinentale (Di lunedì 4 maggio 2020) Un viaggio lungo più di trent’anni lo ha portato ad essere uno dei fieri rappresentanti del jazz bergamasco in giro per il globo. Ma anche un mediatore museale di successo. Il tutto partendo dal Senegal sul finire degli anni Ottanta e costruendo un mondo musicale a cui, inizialmente, non aveva pensato

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #bergamaschidalmondo Dudù