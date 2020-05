“Assente perché fa la ba***na?”: insulti sessisti durante il consiglio comunale via Skype a Olbia (Di lunedì 4 maggio 2020) Volano stracci in consiglio comunale a Olbia. durante la trasmissione in streaming della seduta sul canale Youtube del Comune, il sindaco Settimo Nizzi si è scagliato contro la consigliera Patrizia Desole. I consiglieri dovevano esprimersi sull’Imu e c’era una votazione in corso. Il presidente del consiglio Giampiero Mura ha chiamato a raccolta gli eletti e si è concentrato su una in particolare: Patrizia Desole, consigliera di minoranza del Pd e presidente di Prospettiva Donna, l’associazione che si occupa del centro antiviolenza. Chiamata più volte, la consigliera Desole era assente: aveva lasciato il consiglio per motivi di lavoro ovviamente legati all’attività del centro che accoglie le donne vittime di violenza di genere. In sua assenza la consigliera è stata vittima di insulti sessisti. Nel video c’è ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 maggio 2020) Volano stracci ina Olbia.la trasmissione in streaming della seduta sul canale Youtube del Comune, il sindaco Settimo Nizzi si è scagliato contro la consigliera Patrizia Desole. I consiglieri dovevano esprimersi sull’Imu e c’era una votazione in corso. Il presidente delGiampiero Mura ha chiamato a raccolta gli eletti e si è concentrato su una in particolare: Patrizia Desole, consigliera di minoranza del Pd e presidente di Prospettiva Donna, l’associazione che si occupa del centro antiviolenza. Chiamata più volte, la consigliera Desole era assente: aveva lasciato ilper motivi di lavoro ovviamente legati all’attività del centro che accoglie le donne vittime di violenza di genere. In sua assenza la consigliera è stata vittima di. Nel video c’è ...

