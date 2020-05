Alessandro Quarta | «Il mio violino non indossa il frac»

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ha suonato con grandi direttori d'orchestra come Lorin Maazel e Zubin Metha, ma si è esibito anche con Liza Minnelli, Lenny Kravitz, Céline Dion e Andrea Bocelli., famoso per il suo look poco classico e molto rock anche sul palco, si racconta in esclusiva a Panorama. E ai lettori regala un'esibizione in esclusiva. Guardate il VIDEO.Questo periodo di lockdown è stato terribile: mi ha distrutto vedere la sofferenza delle famiglie che non hanno potuto nemmeno dare l'ultimo saluto ai loro cari. A questo si aggiunge poi un malessere personale, perché io senza palcoscenico non sto bene. Il mio benessere passa dall'andare in scena, i teatri chiusi mi fanno paura».parla a Panorama dalla sua casa di Lecce, la città dove è iniziata una carriera che lo ha portato a esibirsi nelle più prestigiose hall del ...