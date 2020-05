Totti svela | «Sto cercando di prendere la procura di Tonali»

Leggi su calcionews24

Francescoha parlato nel corso di una diretta Instagram organizzata dal suo amico Bobo Vieri: queste le parole dell'ex capitano della Roma.– «Ora faccio scouting, ci sono tanti giovani forti.è il più forte di tutti, infatti cercherò in tutti i modi di prenderlo. Se è sveglio viene, se no dorme in piedi… Poi dipende dal mercato e quando riprenderà». UNDER – «Under è forte fisicamente, è cattivo, ha tiro. È un giocatore top, se capisce un po' di cose diventa davvero forte. Non si è ancora espresso ad alti livelli. Ma devi vedere come calcia da fermo, è impressionante. Sembra Recoba».