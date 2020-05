NBA | il possibile calendario | tra ripresa e inizio della stagione 2020-2021 a dicembre

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) Come ormai noto a tutti, la pandemia di coronavirus ha intaccato in modo irreversibile lasportiva in corso non risparmiando alcun fronte: non fa eccezione l’NBA, ferma dal 12 marzo, giorno in cui venne riscontrato il primo caso di positività all’internolega, quello di Rudy Gobert centro francese degli Utah Jazz. Non ci sono ancora notizie ufficiali sulladel massimo campionato di basket a stelle e strisce ma, secondo quanto riportato da autorevoli media statunitensi, la Lega starebbe vagliando la possibilità di cominciare lanel mese di, così da avere il tempo di concludere quella in corso. Certo è che ad oggi, a differenza di quanto accaduto per altri eventi di primo piano (come ad esempio Europei di calcio e Olimpiadi), l’NBA non ha alcuna intenzione di fermarsi in maniera ...