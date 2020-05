Juve | “Rinnovi Chiellini | Buffon; Dybala resta con noi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 maggio 2020) "Per i rinnovi disiamo in dirittura d'arrivo, anche con Paulo ne stavamo parlando poi c'è stata questa emergenza, lui ha anche vissuto questa esperienza negativa, ma la nostra volontà è cheresti con noi". Così il direttore sportivo dellantus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport.Nessun rientro a Torino per Cristiano Ronaldo che sta per rispondere alla richiesta dellache ha richiamato a Torino tutti i suoi atleti stranieri. Secondo l'emittente tv TVI l'aereo privato di Ronaldo è bloccato a Madrid. L'atterraggio sarebbe previsto a Funchal, capitale dell'isola di Madeira, ma per tre volte i piani di volo sono stati bocciati. Ronaldo, sottolineano i media portoghesi, rimane cosi' per ora nella sua villa di Canical.