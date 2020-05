In Alto Adige ricompare lo slogan secessionista “Via da Roma” FdI | «Tolleranza zero»

(Di domenica 3 maggio 2020) Inè riapparso lo storico“Los von Rom” (“via da Roma”). In questa occasione, la scritta realizzata con il fuoco sulle montagneatesine, è un segno di protesta contro la cosidetta “fase 2” dettata dal governo nazionale; ma è stata accompagnata dalla solita retorica dei messaggi secessionisti e antitaliani. Sulla vicenda è intervenuto il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. «Nessuna giustificazione e nessunaverso quelle che appaiono autentiche organizzazioni sovversive, autrici la notte scorsa dell’accensione di decine di fuochi non autorizzati sulle montagne dell’con un chiaro messaggio: Los von Rom (via da Roma). Si approfitta della tensione e dell’emergenza riaccendendo, nel vero senso ...

In Alto Adige è riapparso lo storico slogan secessionista “Los von Rom” (“via da Roma”). In questa occasione, la scritta realizzata con il fuoco sulle montagne altoatesine, è un segno di protesta cont ...Nessun accordo, nessuna regola comune. Regione ad alto contagio che vogliono ripartire, altre a contagio zero che vengono frenate con minacce di diffida. Tra fughe in avanti, prudenti riaperture e mar ...