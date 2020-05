Fase 2 | chi sono i congiunti? È possibile spostarsi tra Regioni? Le indicazioni del

Leggi su newsmondo

(Di domenica 3 maggio 2020)2, le FAQ del governo: le risposte alle domande frequenti sugli spostamenti (e non solo). Chi? Posso fare attività sportiva? Con le FAQ, le risposte alle domande frequenti sulla2 dell’emergenza coronavirus, il governo prova a fare luce sulle regole che vincoleranno gli italiani nelle prossime settimane.2, i chiarimenti del governo. Le FAQ Il governo, sulla sezione dedicata del sito di Palazzo Chigi, ha pubblicato le risposte alle domande frequenti per quanto riguarda la2. Si tratta dellein base ai quesiti delle persone. Gli spostamenti: chi? Posso spostarmi tra le? La parte più attesa era indubbiamente quella relativa agli spostamenti. Di seguito ledel governo a riguardo. Posso spostarmi per far visita a qualcuno?consentiti gli spostamenti per ...