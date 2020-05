Coronavirus | la scienza spiega le differenze con la Germania | “In Italia più morti per

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) “La domanda non e’ se nei prossimi anni si potra’ tornare ad una ‘vecchia normalità. Casomai la questione e’ se saremo in grado di abituarci ad una nuova normalita'”, afferna Andreas Backhaus, l’economista tedesco specializzato in demografia e storia dell’economia. Nelle ultime settimane e’ stato uno degli esperti piu’ citati quando si è parlato dei differenti tassi di letalita’ daine in. Ad oggi, le 6.600 vittime confermate nella Repubblica federale sono molto meno degli oltre 28 mila decessi registrati nel nostro Paese. Backhaus e’ stato uno dei primi, con un articolo pubblicato a meta’ marzo, a indicare l’eta’ media dei contagiati come uno dei principali fattori di cui tenere conto nel valutare la mortalita’ di questa pandemia. ...