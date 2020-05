Coronavirus | Johnson | Tutto pronto se mi fosse andata male

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – “Mi hanno dato una maschera per il viso e ho ricevuto litri e litri di ossigeno. È stato un momento difficile, non lo nego”. Il Premier britannico Boris, scampato alche l’ha costretto al ricovero in terapia intensiva, ripercorre i momenti più complicati della sua malattia che lo ha ridotto per molte ore in fin di vita in un’intervista a The Sun. “Ero consapevole – racconta BJ – che c’erano piani di emergenza in atto. I medici avevano tutti i tipi di accordi su cosa fare se le cosero andate”. The Sun è un quotidiano di tipo tabloid pubblicato nel Regno Unito e nella Repubblica d’Irlanda ed è il secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo, con circa 2.000.000 di copie ogni 24 ore consultate da quasi 8.000.000 di lettori (dati ...