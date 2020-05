Valentina Ferragni in quarantena con il sorriso ma dice di essere pronta al cambiamento (Di sabato 2 maggio 2020) E’ pronta la cambiamento Valentina Ferragni, la sorella di Chiara si sfoga sui sociale ed esprime la preoccupazione per il fidanzato Luca Vezil Anche la bella e affascinante Valentina Ferragni sta cercando di vivere questa quarantena mantenendo il sorriso. Tuttavia, la sorella della famosa Chiara ha fatto capire di essere pronta al cambiamento. Così comunica le sue decisioni ai fan e lo fa sfogandosi sui social su Luca Vezil, il suo fidanzato. Insieme a lui sta infatti affrontando questa situazione di isolamento e non è sempre facile, anzi talvolta a fare da padrona è la noia. Ed è su questo aspetto che improvvisamente ha deciso di fare dei cambiamenti, proprio per combattere la noia e si sta dando da fare. La coppia passa il tempo a cucinare, si allena e trascorre il tempo in compagnia del cagnolino. Però un esperimento che la Ferragni ha fatto ... Leggi su kontrokultura Valentina Ferragni pronta al cambiamento | La preoccupazione di Luca Vezil in quarantena

Insulti e offese su Valentina Ferragni. Ma la risposta zittisce tutti -

Valentina Ferragni e la cuscino challenge - il web esplode (Foto) (Di sabato 2 maggio 2020) E’la, la sorella di Chiara si sfoga sui sociale ed esprime la preoccupazione per il fidanzato Luca Vezil Anche la bella e affascinantesta cercando di vivere questamantenendo il. Tuttavia, la sorella della famosa Chiara ha fatto capire dial. Così comunica le sue decisioni ai fan e lo fa sfogandosi sui social su Luca Vezil, il suo fidanzato. Insieme a lui sta infatti affrontando questa situazione di isolamento e non è sempre facile, anzi talvolta a fare da padrona è la noia. Ed è su questo aspetto che improvvisamente ha deciso di fare dei cambiamenti, proprio per combattere la noia e si sta dando da fare. La coppia passa il tempo a cucinare, si allena e trascorre il tempo in compagnia del cagnolino. Però un esperimento che laha fatto ...

KontroKulturaa : Valentina Ferragni in quarantena con il sorriso ma dice di essere pronta al cambiamento - - mhlatessitrice : @lasagnalforno I commenti su Valentina Ferragni sono veramente qualcosa di assurdo: è oggettivamente magra e tonica… - 79_Alessio : RT @lasagnalforno: Cioè ora togliamo Rihanna ma pure Valentina Ferragni che è oggettivamente in forma viene presa in giro perché “grassa”.… - lasagnalforno : Cioè ora togliamo Rihanna ma pure Valentina Ferragni che è oggettivamente in forma viene presa in giro perché “gras… - heiRicardo : Mi sto scassando dal ridere col video di Valentina Ferragni che taglia i capelli a Luca AHAHAHAHAHAJAHHAAJAJAH -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni Valentina Ferragni in quarantena con il sorriso ma dice di essere pronta al cambiamento Kontrokultura Botteri, discriminazioni e body shaming sul web per la giornalista Rai

L’apparenza troppe volte è più importante del contenuto: lo si vede sui social, dove quotidianamente si trovano esempi emblematici del fenomeno moderno. Come il caso Botteri: la giornalista Rai da sem ...

Valentina Ferragni pronta al cambiamento | La preoccupazione di Luca Vezil in quarantena

Valentina Ferragni ha sempre cercato di vivere questa quarantena con il sorriso, godendosi il tempo insieme al suo fidanzato Luca Vezil. Non è sempre facile e spesso subentra la noia, per questo ha de ...

L’apparenza troppe volte è più importante del contenuto: lo si vede sui social, dove quotidianamente si trovano esempi emblematici del fenomeno moderno. Come il caso Botteri: la giornalista Rai da sem ...Valentina Ferragni ha sempre cercato di vivere questa quarantena con il sorriso, godendosi il tempo insieme al suo fidanzato Luca Vezil. Non è sempre facile e spesso subentra la noia, per questo ha de ...