Toelettatura per animali: i negozi riaprono dal 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) E’ stata firmata l’ordinanza che consente la riapertura, in tutta la Regione Lazio, i negozi di toeletta per animali. Le numerose richieste pervenute sia dalle associazioni di animalisti che dagli stessi commercianti hanno trovato accoglimento da parte del vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, che ha annunciato il provvedimento durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina alla presenza del presidente Nicola Zingaretti. Toelettatura per animali: i negozi riaprono dal 4 maggio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 in Lombardia : mascherina obbligatoria - aperti negozi di toelettatura per animali

Riapertura negozi di toelettatura per animali il 1 giugno - Giannini (LEGA) : 'Zingaretti conceda una deroga per anticipare'

