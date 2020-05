L’NBA vuole finire la stagione in una “bolla” | tutti chiusi dentro Disney World

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 maggio 2020) Prendiamo tutta l’NBA, tutte le squadre, i migliori giocatori di basket al mondo, gli staff, gli arbitri, e li chiudiamo nelResort di Orlando, o all’MGM di Las Vegas. E li lasciamo lì fino a quando non hanno concluso la. Negli Stati Uniti la chiamano The Bubble, la “bolla”. Un’isola del basket americano è l’ipotesi più accreditata per portare a termine il campionato, a pandemia ancora in corso. Quando in Italia parliamo del calcio come di “un’industria” che non può fermarsi, non abbiamo idea delle proporzioni: in confronto all’NBA la nostra Serie A è una piccola impresa di famiglia. Visti gli interessi in gioco, la lega s’è imposta di provare ini modi ad andare avanti. Anche se non si sa bene quando e come. Il “come” potrebbe essere ...