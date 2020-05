Isole Faroe | tour virtuali come in un videogame

Leggi su panorama

(Di sabato 2 maggio 2020) Non è ancora chiaro, quando e se torneremo a viaggiare in questa estate che sta per arrivare, ma pensare positivo non costa nulla. L'idea di programmare le prossime vacanze ha il vantaggio di farci tornare il buon umore e le possibilità sulla carta certo non mancano. Di sicuro, almeno al meno per il momento, sembra improbabile poter scegliere le destinazioni turistiche più conosciute e affollate, meglio indirizzarsi verso lidi più remoti e tranquilli.Un suggerimento tutt'altro di ripiego sono le splendide, l'arcipelago danese situato tra l'Islanda e la Norvegia. Queste 18vulcaniche e rocciose accerchiate dal freddo oceano Atlantico del Nord rappresentano un sogno per gli amanti dell'avventura che preferiscono stare lontani dalle latitudini più blasonate.La posizione di questeha permesso a questo paradiso naturale di ...