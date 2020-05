Fortissima scossa di terremoto, magnitudo 6.6. E scatta l’allerta tsunami (Di sabato 2 maggio 2020) Terrore nell’isola di Creta, in Grecia. Un fortissimo terremoto di magnitudo 6.6 gradi della scala Richter ha colpito la zona alle 14.51 ora italiana. A rilevarlo è stato il sistema di rilevazione statunitense Usgs. Secondo quanto riferito dal sito ‘earthquaketrack’, l’epicentro del sisma è stato registrato a 16 chilometri di profondità, precisamente a Nea Anatoli, zona sud di Creta. La scossa è stata sentita in maniera Fortissima dai cittadini, rimasti letteralmente terrorizzati dal movimento tellurico. Enorme l’area dove si è potuto avvertire il terremoto, infatti segnalazioni sono giunte anche dalla capitale Atene. Ed è notizia di poco fa che è stata diramata anche un’allerta tsunami. Dunque, le zone che hanno risentito maggiormente dell’accaduto sono state quelle a sud dell’isola greca. ... Leggi su caffeinamagazine Terremoto - a Creta scossa fortissima di magnitudo 6 : terrore sull'isola greca

Fortissima scossa di terremoto al largo della Kamchatka - nell’Estremo Oriente della Russia [DATI e MAPPE] (Di sabato 2 maggio 2020) Terrore nell’isola di Creta, in Grecia. Un fortissimodi6.6 gradi della scala Richter ha colpito la zona alle 14.51 ora italiana. A rilevarlo è stato il sistema di rilevazione statunitense Usgs. Secondo quanto riferito dal sito ‘earthquaketrack’, l’epicentro del sisma è stato registrato a 16 chilometri di profondità, precisamente a Nea Anatoli, zona sud di Creta. Laè stata sentita in manieradai cittadini, rimasti letteralmente terrorizzati dal movimento tellurico. Enorme l’area dove si è potuto avvertire il, infatti segnalazioni sono giunte anche dalla capitale Atene. Ed è notizia di poco fa che è stata diramata anche un’allerta. Dunque, le zone che hanno risentito maggiormente dell’accaduto sono state quelle a sud dell’isola greca. ...

QueenBeyVenus : RT @ETendenza: #terremoto: Perché una fortissima scossa di magnitudo 6,6 ha colpito l'isola di Creta in Grecia. È allerta tsunami https://t… - Omnia_FertAetas : RT @ETendenza: #terremoto: Perché una fortissima scossa di magnitudo 6,6 ha colpito l'isola di Creta in Grecia. È allerta tsunami https://t… - a186500c294b438 : RT @ETendenza: #terremoto: Perché una fortissima scossa di magnitudo 6,6 ha colpito l'isola di Creta in Grecia. È allerta tsunami https://t… - medicojunghiano : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, a Creta scossa fortissima di magnitudo 6: terrore sull'isola greca - medicojunghiano : RT @ETendenza: #terremoto: Perché una fortissima scossa di magnitudo 6,6 ha colpito l'isola di Creta in Grecia. È allerta tsunami https://t… -