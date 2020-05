Esploderà CALDO AFRICANO su Italia dal 4 Maggio Durerà o no? Ultimissime

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 2 maggio 2020) Ormai ci siamo, da lunedì inizierà la prima vera ondata di. L'Alta Pressione inizierà a spingere con forza verso est, proiettandosi verso le regioni occidentali. Le proiezioni meteo, osservando i principali modelli matematici di previsione, si stanno pian piano allineando. Avevamo parlato d'incertezza, a ragion veduta, perché i due più autorevoli centri di calcolo ipotizzavano un diverso coinvolgimento delle nostre regioni. Da un lato avevamo l'americano GFS, che proiettava l'Anticiclone sulle nostre teste, dall'altro lato avevamo l'europeo ECMWF che davar peso alla circolazione fredda sull'Europa orientale limitando in tal modo l'ingerenza africana ad alcune delle nostre regioni. Ricorderete che in diverse occasioni avevamo ipotizzato, come spesso capita, una via di mezzo ed in effetti stiamo procedendo in quella ...