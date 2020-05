Emergenza Covid-19 in Puglia, apertura anticipata per parrucchieri e estetisti a decidere sarà un comitato tecnico, l’ennesimo… (Di sabato 2 maggio 2020) Una riunione tra rappresentanti del settore estetica e acconciatura e Michele Emiliano che è terminata con la decisione di istituire un nuovo comitato tecnico, l’ennesimo che dovrà elaborare un protocollo contenente le linee guida per la riapertura anticipata di parrucchieri e estetisti. Le linee guida dovranno essere inviate al governo che poi dovrà prendere una decisione. A renderlo noto è stato il coordinatore regionale di Casartigiani Stefano Castronuovo: “Verrà costituito un comitato tecnico scientifico regionale che elaborerà un protocollo con le associazioni, da inviare poi al Governo, contenente rigide linee guida per garantire la ripartenza anticipata di parrucchieri, barbieri ed estetiste in piena sicurezza, sia per gli operatori che i clienti”. A volere l’incontro, come confermato da Castronuovo, ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - follia a Barletta - processione del quadro della Madonna dello Sterpeto con folla di gente al seguito - compreso sindaco - vescovo e polizia locale

Emergenza Covid-19 - Decaro sulla Fase 2 - “Bari si prepara a una lunga fase di transizione - dal 4 maggio controlli saranno inutili - mi appello al senso di responsabilità dei baresi”

Emergenza Covid-19 - Festa San Nicola - niente Corteo storico - niente barche a mare e luminarie - si potrà pregare a turno in Basilica (Di sabato 2 maggio 2020) Una riunione tra rappresentanti del settore estetica e acconciatura e Michele Emiliano che è terminata con la decisione di istituire un nuovo comitato tecnico, l’ennesimo che dovrà elaborare un protocollo contenente le linee guida per la ridi. Le linee guida dovranno essere inviate al governo che poi dovrà prendere una decisione. A renderlo noto è stato il coordinatore regionale di Casartigiani Stefano Castronuovo: “Verrà costituito un comitato tecnico scientifico regionale che elaborerà un protocollo con le associazioni, da inviare poi al Governo, contenente rigide linee guida per garantire la ripartenzadi, barbieri ed estetiste in piena sicurezza, sia per gli operatori che i clienti”. A volere l’incontro, come confermato da Castronuovo, ...

c_appendino : Abbonamenti GTT, emergenza economica e nuovo piano della mobilità. Tornando a rispondere alle vostre domande, di q… - AccademiaCrusca : Buona #FestadelLavoro! #1M2020 #LAVORO Opera fatta o che si fa o da farsi, così manuale come intellettuale #VCrusca… - TeresaBellanova : All'emergenza sanitaria rischiano di sommarsi anche un'emergenza economica e occupazionale. Per questo l'Italia fer… - ItaliaOMorte : RT @poliziadistato: In questo periodo di emergenza sanitaria per #Covid_19 è ancor più importante donare sangue. Chi ha i requisiti per do… - CinemApp_Cinema : Quale sarà il vostro rapporto con il cinema dopo questa emergenza Covid-19? Partecipa al sondaggio di Moviement ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19: Pubblicato il decreto-legge con le caratteristiche dell’applicazione “Immuni”, l'app antipandemia Lavori Pubblici Dal 4 maggio riparte la metà di treni e bus: le regole anti-contagio da coronavirus

Con l'avvio della Fase 2 per l'emergenza Coronavirus che comporterà un aumento delle persone che faranno uso del mezzo pubblico, dal 4 maggio sarà potenziato il servizio di tram, bus e metropolitana c ...

Un italiano su due è preoccupato per il lavoro che resta incerto

ROMA – Un italiano su due e’ preoccupato per il lavoro che resta incerto: e’ quanto emerge dal primo Rapporto Censis-Ugl dal titolo “Italiani, lavoro ed economia oltre l’emergenza Covid-19”, realizzat ...

Con l'avvio della Fase 2 per l'emergenza Coronavirus che comporterà un aumento delle persone che faranno uso del mezzo pubblico, dal 4 maggio sarà potenziato il servizio di tram, bus e metropolitana c ...ROMA – Un italiano su due e’ preoccupato per il lavoro che resta incerto: e’ quanto emerge dal primo Rapporto Censis-Ugl dal titolo “Italiani, lavoro ed economia oltre l’emergenza Covid-19”, realizzat ...