Covid19, direttore ospedale Padova: specializzandi favoriscono contagio (Di sabato 2 maggio 2020) Covid19, direttore ospedale Padova: specializzandi favoriscono contagio. Dopo queste dichiarazioni gli specializzandi esigono le scuse pubbliche Secondo il direttore dell'ospedale di Padova Daniele Donato, gli specializzandi favorirebbero il contagio da Covid19. "Escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono questi i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell'ospedale creano maggior … L'articolo Covid19, direttore ospedale Padova: specializzandi favoriscono contagio proviene da www.meteoweek.com.

Ora arriva la notizia che Fauci, che più volte sarebbe stato sul punto di essere “licenziato” da Trump, non testimonierà davanti a una sottocommissione della Camera che sta indagando sulla risposta ...

Interventi dei Lions Italiani per l'emergenza Coronavirus: ecco i dati regionali

Circa il 20% del totale è stato impiegato nel Nord Ovest del paese (Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) a cui sono stati destinati oltre 850.000 euro 4.822.000 euro è la cifra che i 40.000 soci Lions i ...

