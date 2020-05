Covid-19, tre nuovi guariti a Sant’Egidio del Monte Albino (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – Più guariti che positivi. Un sorpasso festeggiato oggi nel bollettino pubblicato dal comune di Sant’Egidio del Monte Albino. A fronte di zero nuovi contagi, sono stati registrati oggi tre guariti. Hanno sconfitto la malattia i pazienti che il comune, guidato dal sindaco Nunzio Carpentieri, aveva registrato come i casi N. 5, 11 e 22. Erano tutti e tre già a casa. Con queste tre guarigioni, il numero dei guariti (18) supera ampiamente quello delle persone attualmente positive (12), delle quali solo 3 sono ancora ricoverate in ospedale. Invariato a 5 il numero delle persone in quarantena. L'articolo Covid-19, tre nuovi guariti a Sant’Egidio del Monte Albino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 a Bari - Decaro a cuore aperto “Ogni volta che rivedo quei video mi vergogno” a Conte “Servono risorse importanti sennò costretti a interrompere trasporti pubblici e raccolta dei rifiuti”

