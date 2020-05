Coronavirus, impennata di decessi: il numero dei morti è di nuovo alto (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, la protezione civile ha appena diffuso il bollettino di oggi, 2 maggio. Dopo giorni in cui sembrava in stabile e costante riduzione, torna ad aumentare il numero giornaliero di morti: oggi sono infatti state registrate e comunicate dalle regioni 474 vittime. Ieri erano meno di 300. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a venerdì di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, si legge ancora, 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri. 17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a ieri. 81.808 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - impennata in Basilicata dopo un solo caso in 4 giorni : 11 in otto comuni

