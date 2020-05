Ciclismo | Andrea Piccolo | “I risultati delle gare virtuali poco veritieri Sogno Tour de

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020)è uno dei prospetti italiani più quotati per quanto concerne ilsu strada. In due stagioni da juniores ha vinto quasi trenta, incluso un campionato d’Europa a cronometro. Nel 2020 ha iniziato la sua avventura tra gli U23, ma, come tutti i suoi colleghi, è ora costretto ai box per via dell’emergenza sanitaria. Conabbiamo discusso di questo momento difficile eripercussioni che esso avrà sul movimento giovanile, dei suoi successi nelle passate stagioni e di quali corse sogna un giorno di vincere., innanzitutto volevo chiederti come stai vivendo questa quarantena e come ti stai allenando? “Non sto facendo allenamenti specifici in questo momento, non avendo una data certa per quanto riguarda la ripresa, con la squadra e con il mio preparatore, abbiamo deciso di non forzare troppo. ...