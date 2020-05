Una buona notizia per l' immunità Adesso avanti con i test sul siero

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Maria Sorbi Lo scienziato: "È ancora presto per avere certezze, ma vuole dire che siamo di fronte a uno strumento di diagnosi affidabile" Roberto Burioni ha una qualità: sa spiegare in parole semplici anche gli studi scientifici più tecnici. E sentire da lui che la ricerca del virologo Guido Silvestri, con cui ha fondato il Patto Trasversale della Scienza, è «un'ottima base su cui lavorare» è rincuorante. Burioni, significa che chi è guarito dal Covid non si ammalerà nuovamente? «Piano, è presto per dirlo». Però lei su Twitter ha parlato di «una bella». «Lo è. È unaottima. Lo studio ci dice che tutti i pazienti presi in analisi sviluppano anticorpi. Tutti. Prima non lo sapevamo. A livello scientifico, intendo». E questo non è ...