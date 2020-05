The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1: Kristen Stewart e la scena di sesso "troppo calda" (Di venerdì 1 maggio 2020) A causa di Kristen Stewart la scena di sesso di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 fu definita 'troppo calda' per un film vietato ai minori di tredici anni. La scena di sesso di Robert Pattinson e Kristen Stewart in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 era originariamente "troppo calda" per un film vietato ai minori di tredici anni. Durante il loro tour promozionale per Breaking Dawn - Parte 1 i due attori hanno rivelato che la loro scena di sesso è stata girata due volte perché, a detta dello studio cinematografico, nella prima versione Robert e Kristen erano 'fin troppo nudi' e la sequenza era troppo esplicita. La scena è stata giudicata 'troppo movimentata' a causa della performance di Kristen Stewart e troppo "sonora" per via ... Leggi su movieplayer The Twilight 4 : Breaking Dawn parte 1 - Italia 1/ Capitolo maturità senza originalità

The Twilight Saga : Breaking Dawn - Parte 1 - stasera su Italia 1 il penultimo film della saga

The Twilight saga Breaking Dawn parte 1/ Video - su Italia 1 film con Robert Pattinson (Di venerdì 1 maggio 2020) A causa diladidi The1 fu definita 'calda' per un film vietato ai minori di tredici anni. Ladidi Robert Pattinson ein The1 era originariamente "calda" per un film vietato ai minori di tredici anni. Durante il loro tour promozionale per1 i due attori hanno rivelato che la lorodiè stata girata due volte perché, a detta dello studio cinematografico, nella prima versione Robert eerano 'finnudi' e la sequenza eraesplicita. Laè stata giudicata 'movimentata' a causa della performance di"sonora" per via ...

trash_italiano : - Harry Potter - Twilight - Hunger Games - Pirati dei Caraibi - Il Signore degli Anelli - The O.C. SIGNORI MEDIASE… - Adorableary : RT @Daninseries: Al pomeriggio The Vampire Diaries, nel pre serale The OC, la sera la saga di Twilight. BENTORNATI NEI PRIMI ANNI DUEMILA… - VanityTouch : RT @Daninseries: Al pomeriggio The Vampire Diaries, nel pre serale The OC, la sera la saga di Twilight. BENTORNATI NEI PRIMI ANNI DUEMILA… - RebonatoSabrina : RT @Daninseries: Al pomeriggio The Vampire Diaries, nel pre serale The OC, la sera la saga di Twilight. BENTORNATI NEI PRIMI ANNI DUEMILA… - delpierosheart : RT @Daninseries: Al pomeriggio The Vampire Diaries, nel pre serale The OC, la sera la saga di Twilight. BENTORNATI NEI PRIMI ANNI DUEMILA… -