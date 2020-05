Smalling: «Roma, amore dei tifosi pazzesco. Stare qui è fantastico» (Di venerdì 1 maggio 2020) Chris Smalling entusiasta della sua esperienza alla Roma: le parole del difensore inglese sull’accoglienza dei supporter Nel corso della diretta Instagram insieme a l’associazione Football Beyond Borders, Chris Smalling ha sottolineato l’affetto mostrato dai tifosi della Roma nei suoi confronti. tifosi – «L’amore che ho ricevuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco: tanto amore, tanto affetto. Sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come al Mancheter United. E’ fantastico Stare qui e condividere la passione con loro». PRIMO GOL IN GIALLOROSSO – «Dal primo momento in cui ho messo piede in campo, mi sono sentito parte del club. Vengo da un paese diverso e già alla prima partita ho sentito così tanta passione. Questa scelta poteva essere rischiosa, perché non sai mai come vanno a ... Leggi su calcionews24 Roma - effetto Coronavirus : allungati i contratti di Smalling e Mkhitaryan

Nel corso della diretta Instagram insieme a l’associazione Football Beyond Borders, Chris Smalling ha sottolineato l’affetto mostrato dai tifosi della Roma nei suoi confronti. TIFOSI – «L’amore che ho ...

La conferma di un mercato in salita, arriva da un passaggio della semestrale appena pubblicata. Si legge infatti come questo sia legato a «significative incertezze che emergono in relazione alle opera ...

