Ristoranti in Calabria, il racconto di una pizzeria ancora chiusa dopo l’ordinanza (Di venerdì 1 maggio 2020) L’emergenza economica del coronavirus ha travolto soprattutto il settore della ristorazione, che secondo il DPCM del presidente Giuseppe Conte potrà riaprire con l’asporto dal 4 maggio e con il servizio al tavolo dal 1 giugno. Una decisione che ha portato tante proteste, con la presidente della Calabria Jole Santelli che ha firmato un’ordinanza per riaprire il servizio al tavolo all’aperto per i Ristoranti già da dal 30 aprile. La Calabria è vero che ha pochi contagiati, ma questa decisione rappresenta un guanto di sfida al Governo e si preannuncia una dura querelle con una diffida da parte dell’esecutivo. Noi abbiamo deciso di fare una chiacchierata con il ristorante Lievito Madre, una delle pizzerie più note a Crotone e rinomata in tutta la regione. Florindo Franco di Lievito Madre ci ha spiegato che è stato un periodo ... Leggi su giornalettismo Fase 2 - in Calabria coro di no alla riapertura di bar e ristoranti. Parte la diffida del governo dopo l’ordinanza regionale

Calabria riapre bar e ristoranti - Governo : "Diffida se non ritira ordinanza entro stasera"

