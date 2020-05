Renzi: "Non c'è più il rischio del collasso delle terapie intensive. Ripartiamo!" (Di venerdì 1 maggio 2020) Matteo Renzi continua la sua opera di pseudo-opposizione in seno al governo Conte 2 e insiste sulla sua idea di dover ripartire subito. Oggi, dopo la polemica innescata dalla sua frase sui morti di Bergamo e Brescia che se potessero ci direbbero di riaprire, il leader di Italia Viva è tornato all'attacco partendo dall'osservazione che ora ci sono molti più posti disponibili in terapia intensiva.Renzi ha scritto sulla sua pagina Facebook:"L'Italia adesso ha quasi diecimila posti letto in terapia intensiva disponibili. La buona notizia è che ogni giorno sta diminuendo il numero delle persone costrette alla terapia intensiva: oggi siamo a 1.578, un centinaio meno di ieri. Questo cosa significa? Che il rischio del collasso delle terapie intensive, molto fondato qualche settimana fa, adesso non c'è"E poi ha sottolineato che, se non si agisce subito, il rischio ... Leggi su blogo Coronavirus : Renzi - ‘bene impegno a cambiare Dpcm - non decide premier su affetti’

