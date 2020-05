Meteo ROMA: tra nubi e SOLE, ma l'anticiclone e il CALDO sono dietro l'angolo (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà un avvio di maggio ancora un po' incerto, ma già nei giorni 2 e 3 si affermerà il bel tempo con temperature in risalita su valori da tarda primavera. Venerdì 1 maggio: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 10 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Sabato 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 9 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Domenica 3: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 10 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 01-05-2020 ore 06 : 10

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : venti di burrasca in Toscana - Emilia Romagna e Marche [MAPPE e DETTAGLI] (Di venerdì 1 maggio 2020)

Il meteo su Roma vedrà un avvio di maggio ancora un po' incerto, ma già nei giorni 2 e 3 si affermerà il bel tempo con temperature in risalita su valori da tarda primavera. Venerdì 1 maggio: nuvoloso, ...

Dalla sicurezza giallorossa al ritorno dopo aver battuto il virus: Barbieri commuove Roma

È stato il responsabile della sicurezza della Roma e della biglietteria per dieci anni, nei primi anni Duemila. Da tempo però Marco Barbieri, 56 anni, non lavora più nel club giallorosso, di cui è rim ...

