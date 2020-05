Lega A, Dal Pino: «Aperti a un dialogo costruttivo col Governo» (Di venerdì 1 maggio 2020) Il comunicato della Lega A, a nome del presidente Dal Pino, al termine dell’Assemblea andata in scena stamani Oggi l’Assemblea di Lega A che ha ribadito la volontà unanime di di tornare a giocare. Il presidente della Lega Dal Pino ha espresso la sua soddisfazione con un comunicato a nome della Lega A. IL COMUNICATO – «Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte della Lega Serie A c’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del Ministro dello sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più ampia. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti se ne uscirà insieme. Come tutti gli italiani vorremmo tornare a lavorare e a vivere la nostra vita quanto ... Leggi su calcionews24 CorSport : la discussione - in Lega - si sposta dalla lettera a Conte ai diritti tv

Serie A - le indiscrezioni dall’Assemblea di Lega : ore decisive per il futuro della stagione 2019-2020

Lega Calcio - il piano rimane giocare : dalle TV alle nuove date (Di venerdì 1 maggio 2020) Il comunicato dellaA, a nome del presidente Dal, al termine dell’Assemblea andata in scena stamani Oggi l’Assemblea diA che ha ribadito la volontà unanime di di tornare a giocare. Il presidente dellaDalha espresso la sua soddisfazione con un comunicato a nome dellaA. IL COMUNICATO – «Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte dellaSerie A c’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un, nella certezza che il lavoro del Ministro dello sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più ampia. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti se ne uscirà insieme. Come tutti gli italiani vorremmo tornare a lavorare e a vivere la nostra vita quanto ...

Agenzia_Ansa : La #Lega sospende l'occupazione delle Aule di Camera e Senato 'Timidi segnali dal governo'. Per il leader… - LegaSalvini : ?? Stefania Pucciarelli in DIRETTA dal Senato: “Noi da qui non ci muoviamo finché il Governo non ci darà risposte SE… - LegaSalvini : ++ CONFERENZA STAMPA CONTE, LEGA: DELUSIONE E SCONCERTO ++ Delusione e sconcerto, dal governo nessuna risposta. Gl… - Alessandra1605 : @linda_nataloni @EuroMasochismo @paolo_gibilisco La Lega farebbe bene a prendere le distanze dal soggetto e defenes… - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: La #Lega sospende l'occupazione delle Aule di Camera e Senato 'Timidi segnali dal governo'. Per il leader @matteosalvinim… -