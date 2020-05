Conte: "In arrivo aiuti più pesanti, più rapidi e più diretti" (Di venerdì 1 maggio 2020) A due mesi dall'entrata in vigore delle misure restrittive gli aiuti promessi dal governo di Giuseppe Conte sono ancora latitanti per milioni di italiani e il famoso decreto di aprile anticipato a più riprese è slittato al mese di maggio. Oggi, in occasione della Festa del Lavoro, il Presidente del Consiglio si è rivolto ai cittadini con un post su Facebook per scusarsi a nome del governo per i ritardi di queste ultime settimane.Lo Stato, così come tutti i lavoratori, non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia sanitaria ed economica come questa. Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il ... Leggi su blogo Coronavirus - Conte chiede scusa per i bonus in ritardo : «In arrivo aiuti più pesanti e diretti»

