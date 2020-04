Xbox: servizi e contenuti in crescita del 2% rispetto allo scorso anno, calano dell'1% le entrate della sezione gaming (Di giovedì 30 aprile 2020) Microsoft ha svelato i risultati finanziari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2020, vale a dire il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.Innanzitutto, riceviamo un aggiornamento sulle prestazioni del business More Personal Computing, che include la divisione giochi di Microsoft e il marchio Xbox.Scopriamo che le entrate del settore gaming sono state sostanzialmente stabili su base annua (con un lieve calo dell'1%), mentre le entrate per i servizi e i contenuti Xbox sono aumentate del 2%.Leggi altro... Leggi su eurogamer Xbox Game Pass ha ricevuto più di 50 giochi negli ultimi tre mesi : un'infografica analizza il servizio

Xbox Series X spingerà il servizio in abbonamento Xbox All Access (Di giovedì 30 aprile 2020) Microsoft ha svelato i risultati finanziari per il terzo trimestrefiscale 2020, vale a dire il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.Innanzitutto, riceviamo un aggiornamento sulle prestazioni del business More Personal Computing, che include la divisione giochi di Microsoft e il marchio.Scopriamo che le entrate del settore gaming sono state sostanzialmente stabili su base annua (con un lieve calo'1%), mentre le entrate per ie isono aumentate del 2%.Leggi altro...

