Test sierologici a Bergamo, i primi risultati: “61% di positivi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Test sierologici a Bergamo, i primi risultati: “61% di positivi” Sono stati eseguiti i primi Test sierologici sulla popolazione e i dati che arrivano sono piuttosto interessanti: a fare il prelievo sono stati soprattutto cittadini che erano stati messi in quarantena perché avevano avuto contatti con i contagiati, o che erano rimasti a casa perché presentavano dei sintomi sospetti. Da Alzano e Nembro, i risultati dei Test sierologici serviranno a capire quanti bergamaschi hanno contratto il Coronavirus, sviluppando poi gli anticorpi. Per ora la Regione Lombardia non fornisce ufficialmente alcun risultato dei Test, ma i primi dati iniziano a filtrare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, “su 750 campioni di sangue, nel 61% dei casi il Test sierologico ha dato esito ‘positivo’, che significa un riscontro sullo sviluppo ... Leggi su tpi Regione Lazio - entro 20 maggio primi risultati test sierologici

A Bergamo i primi risultati dei test sierologici : "61% di positivi"

Le 5 fasi dei test sierologici (Di giovedì 30 aprile 2020), i: “61% di positivi” Sono stati eseguiti isulla popolazione e i dati che arrivano sono piuttosto interessanti: a fare il prelievo sono stati soprattutto cittadini che erano stati messi in quarantena perché avevano avuto contatti con i contagiati, o che erano rimasti a casa perché presentavano dei sintomi sospetti. Da Alzano e Nembro, ideiserviranno a capire quanti bergamaschi hanno contratto il Coronavirus, sviluppando poi gli anticorpi. Per ora la Regione Lombardia non fornisce ufficialmente alcun risultato dei, ma idati iniziano a filtrare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, “su 750 campioni di sangue, nel 61% dei casi ilsierologico ha dato esito ‘positivo’, che significa un riscontro sullo sviluppo ...

alexbarbera : La chiamavano fase due: le Regioni vietano alle aziende di fare i tamponi ai dipendenti. La Lombardia non autorizza… - marattin : Il motivo per cui chi chiede di stabilire le regole di sicurezza,il piano dettagliato in caso di seconda ondata i t… - lucasofri : Conte sta infine dicendo a Cremona che la fase 2 significa anche sistemi di tracciamento, rafforzamento dei test, s… - prato_vilma : @CaioGCM Test sierologici? Lo sa che sono inutili se non si ha una casistica molto ampia per poterne trarre i valor… - GiDiFenza : RT @HuffPostItalia: A Bergamo i primi risultati dei test sierologici: '61% di positivi' -