Rakitic | Sono pronto a rischiare di essere contagiato | voglio tornare a giocare

Leggi su 90min

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il centrocampista del Barcellona, Ivan, ha rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua voglia dia prescindere dal rischio contagio. Quando rilascia un'intervista, Ivan, non fa mai affermazioni di circostanza, ma dice apertamente la sua opinione. E' successo così anche nell'ultima intervista per Marca in cui ha espresso la sua opinione sul ritorno in campo. Riportate da Sportmediaset.it, ecco le sue dichiarazioni: "a correre il rischio di...