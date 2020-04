Pica: per esercenti rischio è empasse burocratica (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “La memoria approvata dalla Giunta capitolina come misura straordinaria a supporto dei titolari di esercizi di somministrazione, e che prevede di ampliare la concessione di suolo pubblico per bar, ristoranti fino a un massimo del 35% di quella gia’ consentita, dietro presentazione di un progetto specifico ai Municipi di competenza, e’ un buon passo in avanti. Al tempo stesso corre l’obbligo di sottolineare che le procedure attivate dal Campidoglio per espletare le richieste degli esercenti, sulla possibilita’ di usufruire gli spazi esterni, potrebbero infrangersi sullo scoglio dell’impasse burocratica.” “Come associazione di categoria abbiamo chiesto fin dall’inizio di sburocratizzare tutti i passaggi amministrativi, perche’ dopo due mesi di fermo sarebbe assurdo attendere ancora altro tempo per poter lavorare con ... Leggi su romadailynews Spazio - alla scoperta del pianeta che non c’è : il telescopio Hubble risolve il rompicapo

Capunsei mantovani | la ricetta tipica di recupero

Meteo - si rialzano le temperature : arriva l’anticiclone subtropicale (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “La memoria approvata dalla Giunta capitolina come misura straordinaria a supporto dei titolari di esercizi di somministrazione, e che prevede di ampliare la concessione di suolo pubblico per bar, ristoranti fino a un massimo del 35% di quella gia’ consentita, dietro presentazione di un progetto specifico ai Municipi di competenza, e’ un buon passo in avanti. Al tempo stesso corre l’obbligo di sottolineare che le procedure attivate dal Campidoglio per espletare le richieste degli, sulla possibilita’ di usufruire gli spazi esterni, potrebbero infrangersi sullo scoglio dell’impasse.” “Come associazione di categoria abbiamo chiesto fin dall’inizio di sburocratizzare tutti i passaggi amministrativi, perche’ dopo due mesi di fermo sarebbe assurdo attendere ancora altro tempo per poter lavorare con ...

romadailynews : Pica: per esercenti rischio è empasse burocratica: #Roma – “La memoria approvata dalla… - ba_pica : RT @Spicci3: L'aforisma di oggi è per tutti coloro che hanno nel cuore quel sentimento rappresentato da Komboleo e vi auguro una stupenda g… - emilio_pica : RT @MarcoNarcisi1: Da cittadino e imprenditore, per aver abusato dello strumento del DPCM che esclude Parlamento, CdM e PdR, per aver rispo… - ba_pica : RT @SarahConnor_18: Dato che Conte non lo ha detto,lo dico io. Dopo 13 mila morti,bare trasportate dall'esercito,genocidio Rsa,disastro sa… - emilio_pica : RT @initlabor: @RadioRadioWeb @emilio_pica @MarcoRizzoPC Rizzo mi ha bloccato. Intercedete per me ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pica per Mascherine per beneficenza disegnate dall'artista pavese Lele Picà Quatarob Pavia Pesaro, la denuncia del figlio Massimiliano: «Papà Carlo a casa 11 giorni coi sintomi, poi morto prima di essere intubato»

PESARO - «È stato lasciato a casa 11 giorni con i sintomi del coronavirus e febbre a 38/39 gradi. Visitato dal medico per telefono, è stato trattato con la Tachipirina, gli antibiotici e l’aerosol. Qu ...

Fagnano, maggioranza unita sul recupero dell’elioterapica, ma divisa sul progetto

FAGNANO OLONA – “Come impegnare i 500 mila euro che Regione farà arrivare al Castello nell’ambito delle misure a sostegno della ripartenza dell’economia?”. E’ attorno a questo quesito che da qualche g ...

PESARO - «È stato lasciato a casa 11 giorni con i sintomi del coronavirus e febbre a 38/39 gradi. Visitato dal medico per telefono, è stato trattato con la Tachipirina, gli antibiotici e l’aerosol. Qu ...FAGNANO OLONA – “Come impegnare i 500 mila euro che Regione farà arrivare al Castello nell’ambito delle misure a sostegno della ripartenza dell’economia?”. E’ attorno a questo quesito che da qualche g ...