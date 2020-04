Lazio: 71 positivi in più (Di giovedì 30 aprile 2020) -Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi di cui 5 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano dove è stata conclusa indagine epidemiologica e altri 17 pazienti positivi sono stati trasferiti. 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica – Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in -Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio -Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 457 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 ... Leggi su romadailynews Coronavirus - nel Lazio 71 nuovi positivi. A Roma 40 casi e quattro morti

Lazio : 78 positivi in più

Lazio : 75 positivi in più - 17 decessi e 58 guarigioni (Di giovedì 30 aprile 2020) -Asl Roma 1: 15 nuovi casidi cui 5 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano dove è stata conclusa indagine epidemiologica e altri 17 pazientisono stati trasferiti. 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica – Asl Roma 2: 21 nuovi casi. Deceduta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in -Asl Roma 3: 4 nuovi casi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio -Asl Roma 4: 3 nuovi casi. 457 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus, nel Lazio 71 nuovi positivi. A Roma 40 casi e quattro morti - leggoit : Coronavirus, nel Lazio 71 nuovi positivi. A Roma 40 casi e quattro morti - LauraCarrese : RT @News_24it: ROMA - Non si ferma il contagio sul litorale romano: morta una donna ad Anzio e un uomo di Rocca di Papa, su 78 nuovi casi n… - leoberthi : RT @News_24it: ROMA - Non si ferma il contagio sul litorale romano: morta una donna ad Anzio e un uomo di Rocca di Papa, su 78 nuovi casi n… - News_24it : ROMA - Non si ferma il contagio sul litorale romano: morta una donna ad Anzio e un uomo di Rocca di Papa, su 78 nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio positivi Coronavirus a Roma, 47 nuovi positivi. Nel Lazio 75 contagi, trend in calo: 17 decessi Il Messaggero Coronavirus, a Roma 40 nuovi casi (63 in tutta la provincia). Nel Lazio sono 71

Sono 40 i nuovi contagi di Coronavirus nella sola città di Roma secondo il bollettino della Regione Lazio del 30 aprile 2020. In tutta la provincia i casi sono 63. Nell'intero Lazio i nuovi positivi r ...

Coronavirus, 323 morti in un giorno: ma i malati sono in calo

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è ...

Sono 40 i nuovi contagi di Coronavirus nella sola città di Roma secondo il bollettino della Regione Lazio del 30 aprile 2020. In tutta la provincia i casi sono 63. Nell'intero Lazio i nuovi positivi r ...A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è ...