La solita Italia | dal calcio un autogol clamoroso

Se il calcio non riparte perderà una grande occasione per 'prepararsi' al futuro, quando bisognerà convivere col virus, in attesa di un vaccino i cui tempi sono ancora incerti e comunque lunghi. È già ...

Coronavirus, l'Unione europea: "Finanziamo i voli di rimpatrio, ma l'Italia non usa i fondi per i suoi cittadini"

ROMA. Scrivono dal Sudamerica, chiedono aiuto via Facebook dall'Australia, organizzano chat sui social, gruppi divisi per nazioni in cerca del volo perduto. Sono almeno settemila gli italiani bloccati ...

