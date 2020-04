La gente rischia la miseria | crescono i reati di usura

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Fabrizio Boschi Mentre calano rapine e furti, il Viminale dà l'allarme per le infiltrazioni mafiose nell'economia Difficile crederlo davvero, ma ci sono anche delle collaterals beauties in tutto questo male. Tra gli effetti positivi del coronavirus, il fatto che dal 9 marzo ad oggi la criminalità sia diminuita del 66%. Per lo piùcomuni, come rapine e maltrattamenti. Solo un solo crimine è però aumentato, amara controprova, se mai ce ne fosse stato bisogno, del soffocamento delle aziende: l', che a marzo ha registrato un +9,1%, secondo i dati diffusi dal Viminale. La lettura è semplice: il governo non aiuta le piccole e medie imprese, le banche non fanno prestiti, neppure come «gesto d'amore», e gli imprenditori sono costretti a mettersi nelle mani di questi ricattatori, che poi non sono altro che mafiosi. Il ...