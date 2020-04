“Ho paura” Momenti d’angoscia per Paola Caruso Cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020)è stata un fiume in piena durante l’intervista concessa al settimanale ‘Nuovo’. Ha voluto raccontare in particolare in che modo sta vivendo la quarantena forzata per il male del momento. Ha spiegato che lei è insieme al suo adorato figlio Michelino, ma sta soffrendo maledettamente la distanza da due persone a lei molto care. Si riferisce alle sue due mamme, quella biologica e quella adottiva, le quali si trovano attualmente al Sud e più precisamente nella regione Calabria. La preoccupazione è tanta e ciò che la spaventa un po’ di più sono le condizioni non proprio eccezionali della sua madre adottiva, che già prima dello scoppio del virus aveva manifestato problemi di salute. I suoi timori li ha espressi così: “Sono in ansia per la mia mamma biologica e per quella adottiva, che vivono in ...