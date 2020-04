Greta Thunberg dona i soldi ricevuti in premio per proteggere i bambini dal coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che tutti abbiamo imparato a conoscere grazie ai suoi Fridays for Future, ha deciso di donare una somma di denaro ricevuta come premio dalla Ong danese Human Act a favore dei bambini. Sono proprio loro che – «ora e nel lungo termine» – saranno i più colpiti. La decisione di Greta Thunberg di difendere i diritti dei più giovani si è fatta concreta con una donazione all’Unicef. LEGGI ANCHE >>> Il messaggio di Greta Thunberg, anche lei in isolamento con i sintomi del coronavirus La donazione di Greta Thunberg a Unicef ammonta a 100 mila dollari 100 mila dollari. Tale è la generosa somma devoluta dall’attivista svedese all’Unicef con il solo scopo di proteggere i diritti dei più piccoli. Greta ha dichiarato che «come la crisi climatica, ... Leggi su giornalettismo Greta Thunberg/ Dona 100.000 dollari a Unicef : "Coronavirus è crisi diritti infanzia"

