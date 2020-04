Grecia | un sistema sanitario fiaccato da 10 anni di austerity alle prese col Covid-19

Leggi su feedproxy.google

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Serve una rianimazione: ilgreco dopo diecidi austerità”: è il titolo di un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, che ricorda come i pesanti tagli effettuati dal 2010 abbiano fatto sì che molte persone non possano avere accesso all'assistenza sanitaria e come gli operatori sanitari lavorino male e sotto-organico, una situazione di crisi aggravata ora dalla pandemia da-19. Il governo greco ha iniziato a introdurre misure di austerità 10fa, in (...) - Europa /, , Sanità pubblica, Coronavirus, Vittime coronavirus