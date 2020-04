Generali | assemblea approva bilancio 2019 e nomina nuovo collegio sindacale

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – L’degli azionisti di Assicurazionihato ildell’esercizio, chiuso con un utile netto di 1.515 milioni die uro, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo per azione pari a 0,96 euro suddiviso in due tranche: la prima pari a 0,50, pagabile dal 20 maggio 2020, e la seconda pari 0,46, pagabile entro la fine dell’anno. È statoto ilper il triennio 2020-2022. Sono stati eletti Sindaci effettivi: Carolyn Dittmeier (Presidente), Lorenzo Pozza e Antonia Di Bella. I componenti delhanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. L’ha inoltreto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione ed espresso un voto consultivo favorevole sulla Relazione sui compensi ...

Affaritaliani : Generali, l'assemblea approva bilancio 2019 e nuova governance - TgrRaiFVG : L'assemblea di #Generali vota in streaming il bilancio e cambia la composizione del Consiglio di Amministrazione. G… - abollis : RT @il_piccolo: Assemblea #Generali, sì alla nuova governance - il_piccolo : Assemblea #Generali, sì alla nuova governance - DividendProfit : Generali, ok dell’assemblea a bilancio e modifiche statutarie -

Ultime Notizie dalla rete : Generali assemblea

Rispondiamo al Covid con 200 anni di concretezza", ha detto il presidente Galateri nel corso dell'Assemblea straordinaria. Approvat, tra l'altro il bilancio e la distribuzione del dividendo, che sarà ...Massimo Taibi, d.s. della Reggina, ritiene che la Serie C non possa riprendere perché non potrebbe rispettare i protocolli, ma propone soluzioni per il ritorno in campo “Le tre squadre al vertice le m ...