Fase 2 Napoli, droni alla polizia locale contro gli assembramenti (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodroni alla polizia locale di Napoli per controllare ed evitare gli assembramenti. Firmato il protocollo di intesa tra il Comando di polizia locale e la Tecnoshow Service per l’utilizzo di SAPR, ovvero sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero droni, a supporto delle attività espletate dalla polizia locale. La Giunta del Comune di Napoli ha approvato la delibera di presa d’atto del protocollo, su proposta dell’Assessore con delega alla sicurezza urbana e polizia locale Alessandra Clemente. L’accordo è stato condiviso con Questura e Prefettura ed è senza alcun costo per il Comune di Napoli. Il Comando di polizia locale impiegherà i due droni in particolare per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per individuare con maggiore precisione eventuali assembramenti di cittadini presso aree estese, ... Leggi su anteprima24 A Napoli la Fase 2 in bicicletta : “Esiste già Biciplan”

