Diffamazione a mezzo blog e Facebook (Di giovedì 30 aprile 2020) Avv. Matteo Santini - La Diffamazione è un reato previsto dall'art. 595 del codice penale, che prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032,00, per chiunque, in assenza della persona lesa offenda l'altrui reputazione. Il reato è aggravato ove l'offesa sia procurata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.Il concetto di "offesa"La Diffamazione via internetLa Diffamazione a mezzo blogLa Cassazione sulla Diffamazione su FacebookLa responsabilità penale del gestore del blogI parametri dell'Osservatorio sulla giustizia civile di MilanoLa prova del danno da DiffamazioneIl concetto di "offesa"Torna suIl concetto di "offesa" si estende fino a ricomprendere qualunque espressione infamante o volgare, considerata tale non solo i... Leggi su studiocataldi (Di giovedì 30 aprile 2020) Avv. Matteo Santini - Laè un reato previsto dall'art. 595 del codice penale, che prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032,00, per chiunque, in assenza della persona lesa offenda l'altrui reputazione. Il reato è aggravato ove l'offesa sia procurata coldella stampa o con qualsiasi altrodi pubblicità, ovvero in atto pubblico.Il concetto di "offesa"Lavia internetLaLa Cassazione sullasuLa responsabilità penale del gestore delI parametri dell'Osservatorio sulla giustizia civile di MilanoLa prova del danno daIl concetto di "offesa"Torna suIl concetto di "offesa" si estende fino a ricomprendere qualunque espressione infamante o volgare, considerata tale non solo i...

AvvCanu : Diffamazione a mezzo blog e Facebook - StudioCataldi : Diffamazione a mezzo blog e Facebook: Avv. Matteo Santini - La diffamazione è un reato… - cristina_bassi : RT @realDonadelLuca: @sonoclaudio @MariaConversano @andreapalladino I metodi di merda li ha usati il tuo amico con me! Se cerchi il mio nom… - amelia8389 : @claris__02 Certo praticamente ti danno della mezza escort x tutto il web e tu lasci correre si chiama diffamazione… - Mr_Ribbo : @ACasperia @mariogiordano5 No, perché la legge non esiste. È come se accusassi di diffamazione un comico per averm… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffamazione mezzo La diffamazione: come punirla? salvisjuribus.it Napoli, De Magistris querela Vittorio Feltri e Mario Giordano

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi la querela nei confronti di Vittorio Feltri e di Mario Giordano per i reati di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale, e di i ...

Il Comune di Napoli querela Vittorio Feltri e Mario Giordano per odio razziale

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi la querela nei confronti di Vittorio Feltri e di Mario Giordano per i reati di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale. Il Sin ...

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi la querela nei confronti di Vittorio Feltri e di Mario Giordano per i reati di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale, e di i ...Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi la querela nei confronti di Vittorio Feltri e di Mario Giordano per i reati di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale. Il Sin ...