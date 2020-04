Credem | avvia colloqui per partecipazione Cassa Risparmio Cento

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Gruppohatoin esclusiva con la Fondazionedidiin merito alla possibile acquisizione delladi controllo detenuta dalla stessa nelladidi. Il gruppo bancario ferrarese, a fine 2018, contava su una rete di 49 filiali, prevalentemente distribuite tra le provincie di Ferrara, Modena e Bologna, con una Raccolta Complessiva da Clientela per 3,5 miliardi di euro ed Impieghi alla Clientela per 1,9 miliardi di euro. “Un’eventuale operazione di acquisizione delladi controllo nelladidiconsentirebbe al Gruppo, oltre che confermare le significative quote di mercato dellanella provincia di Ferrara, di consolidare anche la propria presenza nelle province di Bologna e Modena, facendo anche leva sulle iniziative di crescita ...