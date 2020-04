Covid in Calabria, l’aprite tutto di Jole Santelli non è solo irresponsabilità. È una mossa politica (Di giovedì 30 aprile 2020) Il tutti liberi deciso dalla Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è irresponsabile, pericoloso e dannoso. Nella regione governata dal centrodestra e con il vertice conquistato da Forza Italia e Lega, è già possibile prendere un caffè al bar, mangiare al ristorante, purché i tavoli siano all’aperto, curare la manutenzione della propria “barca”, spostarsi, rilassarsi in un agriturismo. Sulla base di quali dati scientifici, di quale politica preventiva (tamponi e analisi a tappeto), e di quale valutazione delle dotazioni ospedaliere a disposizione in caso di riacutizzazione dell’infezione (rianimazioni e reparti specializzati) non è dato sapere. Giorni fa la Santelli ha messo la mordacchia ai dirigenti sanitari che non possono fornire dati e interviste ai giornali. Per il momento giustifica le sue aperture con ... Leggi su ilfattoquotidiano Covid - in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli : “Nelle nostre città seguiamo il governo”

Emergenza COVID-19 - da oggi in Calabria bar - pizzerie e ristoranti aperti ma arriva la diffida del Governo

Coronavirus - ottime notizie da Reggio Calabria : oggi nessun caso positivo su 242 test - dismesso un reparto COVID al Grande Ospedale Metropolitano (Di giovedì 30 aprile 2020) Il tutti liberi deciso dalla Presidente della Regione, è irresponsabile, pericoloso e dannoso. Nella regione governata dal centrodestra e con il vertice conquistato da Forza Italia e Lega, è già possibile prendere un caffè al bar, mangiare al ristorante, purché i tavoli siano all’aperto, curare la manutenzione della propria “barca”, spostarsi, rilassarsi in un agriturismo. Sulla base di quali dati scientifici, di quale politica preventiva (tamponi e analisi a tappeto), e di quale valutazione delle dotazioni ospedaliere a disposizione in caso di riacutizzazione dell’infezione (rianimazioni e reparti specializzati) non è dato sapere. Giorni fa laha messo la mordacchia ai dirigenti sanitari che non possono fornire dati e interviste ai giornali. Per il momento giustifica le sue aperture con ...

fattoquotidiano : Covid, in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli: “Nelle nostre città se… - paoloroversi : Quasi quasi faccio un salto in #Calabria per bermi un caffè al bar visto che lì il pericolo di ammalarsi di #COVID__19 non c'è... - ilfattoblog : Covid in Calabria, l’aprite tutto di Jole Santelli non è solo irresponsabilità. È una mossa politica - dangelo_luciana : RT @cri_verde: Parlamentari che occupano le aule, governatori che si ribellano ai Dpcm firmati da Conte: stiamo assistendo alla politicizza… - Sekhem2001 : RT @fasergi: Epidemia #COVID-19 legata a contagi e focolai, dunque di natura locale. Perché in Italia si formulano regole valide su tutto i… -