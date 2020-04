tuttosport : #Coronavirus, il comitato medico dell'#Uefa dà il via libera alla ripresa ?? - DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - cn1926it : La #UEFA non rinuncia a #Champions ed #EuropaLeague: pronta una nuova formula. Spuntano le date - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - La Uefa rassicura: 'La ripresa del calcio è sicuramente possibile' - primocanale : Coronavirus e calcio, Uefa verso il dietrofront: possibile ripresa a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus UEFA Coronavirus, Uefa: "Champions si anche a campionati sospesi" Fantacalcio ® I 10 migliori gol della UEFA Europa League 2017/18

Metti fuorigioco il COVID-19 seguendo i cinque punti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della FIFA per aiutare a fermare la diffusione della malattia. 1. Lavarsi le mani 2. Tossire sul gomito ...

Coronavirus UEFA/ Comitato medico: “La ripresa è possibile coi giusti protocolli”

Se in Francia si è già deciso per lo stop al calcio e in Italia pure si fa sempre più vicina l‘ipotesi di fermare definitivamente stagione, ecco che la UEFA si tiene saldamente in favore della ripresa ...

Metti fuorigioco il COVID-19 seguendo i cinque punti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della FIFA per aiutare a fermare la diffusione della malattia. 1. Lavarsi le mani 2. Tossire sul gomito ...Se in Francia si è già deciso per lo stop al calcio e in Italia pure si fa sempre più vicina l‘ipotesi di fermare definitivamente stagione, ecco che la UEFA si tiene saldamente in favore della ripresa ...